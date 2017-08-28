Загруженность дорог в Москве в понедельник утром составила пять баллов

Автомобильная пробка на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото

Автомобильная пробка на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Движение на дорогах Москвы частично осложнено в понедельник утром из-за прошедшего дождя, сообщили РИА Новости в информационном центре столичного департамента транспорта.

Согласно сервису Яндекс.Пробки, общая загруженность дорог столицы оценивается в пять баллов.

Как пояснили в департаменте, наибольшие затруднения зафиксированы на Дмитровском, Алтуфьевском, Ярославском шоссе, Шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Низкие скорости наблюдаются на западе, северо-западе и юге по внешней стороне МКАД. Движение также осложнено на севере по внешней стороне ТТК.

На Садовом кольце снижены скорости на севере и северо-востоке по внешней стороне.