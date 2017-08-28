В СПЧ хотят подготовить программу курса по правам человека для РАНХиГС

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Экспертный совет по правозащитному образованию и гражданскому просвещению, созданный в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, намерен подготовить программу курса по правам человека для РАНХиГС, сообщается на сайте СПЧ в понедельник.

"Двадцать пятого августа экспертный совет провел заседание, в ходе которого было запланировано составить программу курса по правам человека для РАНХиГС на основе опыта действующих программ в вузах, подготовить проект критериев оценки программ по правозащитному образованию и гражданскому просвещению", — говорится в сообщении.

Внимание экспертного совета, как уточняют в СПЧ, также будет направлено на то, чтобы преодолеть барьеры, возникающие в регионах при открытии или осуществлении текущей деятельности правозащитных школ.

Временная рабочая группа "Экспертный совет по правозащитному образованию и гражданскому просвещению" была сформирована на заседании президиума СПЧ 13 февраля. Ее возглавила член СПЧ Ирина Киркора, в состав группы вошли как представители совета, так и эксперты из других организаций, в том числе Московской Хельсинкской группы, Сахаровского центра, а также преподаватели вузов. В начале марта президентский СПЧ запустил работу экспертного совета по правозащитного образованию; новая структура проведет оценку существующих в этой области программ и создаст экспертную площадку по обсуждению проблем в сфере гражданского правового просвещения.