Главам районов Приморья дали сутки на выплаты пострадавшим от подтопления

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Власти Приморья дали главам районов сутки на выплаты пострадавшим от подтопления, которые могут получить деньги только через суд, сообщает пресс-служба администрации края.

Первый замминистра МЧС России Владимир Степанов на выходных осматривал пострадавшие по подтопления районы Приморья. Он назвал основной задачей властей в районах края помочь пострадавшим от паводка в получении положенных компенсаций, особенно он призвал сосредоточиться на "слабом звене"- пенсионерах и людях, которым приходятся доказывать, что они являются собственниками пострадавшего от стихии имущества.

Краевая комиссия по ЧС с участием губернатора Приморья Владимира Миклушевского прошла в понедельник, 28 августа.

"Владимир Миклушевский подверг критике работу глав пострадавших от наводнения районов с теми гражданами, которые могут получить выплаты только через суд. Глава региона дал сутки на исправление ситуации", — говорится в сообщение.

Как сообщила директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева, в пяти муниципалитетах 824 пострадавших могут получить компенсации за ущерб только по решению суда. Из них 289 человек, которые могут претендовать на федеральные выплаты, и 535 человек – на краевые. Более 400 заявлений уже отработаны специалистами, документы направляются в суды.

По информации глав пострадавших муниципалитетов, основная работа сейчас ведется именно по проблемным пострадавшим. Только в Октябрьском районе собрано 100% заявлений от жителей, которые собираются обратиться в суды.

Губернатор поручил директору правового департамента Светлане Мех направить в пострадавшие районы специалистов ведомства для помощи населению в заполнении заявлений в суд и юридических консультаций.

Мощные ливни в начале августа вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящий момент дорожное сообщение с населенными пунктами восстановлено.