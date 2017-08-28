Жители Якутии несут цветы к зданию администрации шахты "Мир"

ХАБАРОВСК, 28 авг — РИА Новости. Жители Якутии несут цветы и свечи к памятному камню у здания администрации рудника "Мир", чтобы почтить память оставшихся под землей восьмерых шахтеров, сообщается в понедельник на сайте правительства республики Саха (Якутия).

На руднике "Алросы" в городе Мирном в Якутии, где добывают алмазы, 4 августа произошел прорыв воды из карьера, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность были подняты 143 горняка. Восемь человек остались под землей. В субботу поисково-спасательные работы на руднике остановили из-за опасности затопления подземных выработок. Попытка спустить воду из карьера с помощью направленных взрывов не удалась.

"В эти дни сотни якутян приносят к подножью памятного камня, расположенного у административного здания рудника "Мир", цветы, свечи, шахтерское оборудование, воду — все то, что необходимо горнякам, заступающим на смену", — говорится в сообщении.

Горнякам, оставшимся под землей, было от 27 до 48 лет. Четверо из них – жители Мирного, четверо из Белгородской области.

Глава республики Егор Борисов выразил соболезнования семьям горняков.

"Это большая трагедия для компании "Алроса", для Мирного, для Якутии, для всей нашей страны. Сделаем все, чтобы семьи смогли пережить это горе, им в полном объеме будет оказана необходимая помощь. Предстоит серьезная работа над выяснением причин аварии. Выражаю искренние соболезнования всем родным и коллегам оставшихся под землей горняков. Вечная им память", — говорится в соболезновании Борисова.