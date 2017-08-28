План ремонтных работ на Нижне-Бурейской ГЭС могут составить в сентябре

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 авг — РИА Новости. План-график ремонтных работ на Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области, где в четверг произошло повреждение затвора и подтопление пристанционной площадки, планируют составить 4 сентября, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"28 августа (на станцию — ред) прибыла комиссия ПАО "РусГидро", приступила к работе. На 29 августа запланировано прибытие главного инженера ПАО "РусГидро". 4 сентября запланировано составление и утверждение плана-графика ремонтных работ", — говорится в сообщении.

Уточняется также, что после достижения отметки в верхнем бьефе 127 метров "планируется установка плоского затвора, для обследования затвора номер 1 (поврежденного — ред) и определения объемов ремонтно-восстановительных работ".

По информации Амурского центра ГЗ и ПБ, в понедельник продолжается сброс воды Нижне-Бурейской ГЭС в нижний бьеф объемом 2067 кубических метров в секунду, это втрое ниже разрешенных и безопасных для населенных пунктов ниже по течению.

"При такой сработке до входа на отметку в 127 метров потребуется около 10 суток. Ориентировочно к 4 сентября",- уточняет центр.

По данным Нижнебурейской ГЭС, в четверг в 14.24 мск при штатном маневрировании в пролете №1 водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС произошло повреждение затвора и подтопление пристанционной площадки. Пострадавших нет, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило.