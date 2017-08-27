США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Хакатон "Блокчейн в действии" собрал в Казани участников со всей России

15:5527.08.2017
(обновлено: 12:34 28.08.2017)
0110
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКазанский кремль. Архивное фотоКазанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк

КАЗАНЬ, 27 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Около 160 участников из разных городов России собрались в Казани на хакатон, который открылся в воскресенье в рамках всероссийской конференции "Блокчейн — новая нефть России", сообщают организаторы.

Компьютерный аналог мозга человека в представлении художника
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученый: нет никаких принципиальных ограничений для создания разумной машины
Организаторами и партнерами хакатона "Блокчейн в действии" выступают Агентство инвестиционного развития Татарстана, технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк", Ethereum, министерство информатизации и связи Татарстана, "Ак Барс" банк, Внешэкономбанк, Инвэнт, Blockchain Club.

"Всего на участие в мероприятии было подано более 500 заявок, по итогам заочного отбора к хакатону допущены 159 участников. География участников хакатона охватила города Казань, Иннополис, Набережные Челны, Зеленодольск, Москва, Санкт-Петербург, Одинцово, Пермь, Томск, Уфа, Стерлитамак, Челябинск, Киров, Новосибирск, Тольятти, Аксай, Йошкар-Ола, Истра, Ульяновск, Геленджик, Самара, Барнаул, Стерлитамак", — говорится в сообщении.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина выразила уверенность, что участники хакатона смогут найти реальные прикладные инструменты к тем задачам, которые поставлены партнерами и соорганизаторами мероприятия. "Сама идея проведения блокчейн-хакатона родилась еще на Петербургском международном экономическом форуме… Было решено провести хакатон в рамках всероссийской конференции "Блокчейн — новая нефть России". На сегодняшний день — это самое крупное и проработанное мероприятие по блокчейну в России", — отметила она.

"Когда в начале в августе мы анонсировали регистрацию на мероприятие, думали, что наберем максимум 30 команд, так как компетенции в блокчейн пока еще в России только зарождаются, а к середине августа мы получили уже более 300 регистраций. Блокчейн на сегодняшний день — одна из самых ключевых и революционных историй… Для команды ИТ-парка это был первый опыт по проведению такого большого блокчейн-хакатона, мы отсортировали более 500 заявок и выбрали самых компетентных", — сказал директор ИТ-парка Антон Грачев.

В течение двух дней на площадке ИТ-парка попробовать свои силы в хакатоне смогут как готовые команды (до пяти человек), так и отдельные участники, которые объединились в группы. Кейсы включают в себя следующие направления: безопасные расчеты между контрагентами, крауд-инвестирование, трансграничные переводы, экономика совместного потребления, система управления проектами на смарт-контрактах, реализация решения по учету пенсионных обязательств в контексте новой пенсионной системы на базе распределенного реестра закрытого типа, разработка системы хранения ипотечных ценных бумаг на технологии блокчейн, разработка системы регистрации договоров долевого участия в строительстве на технологии блокчейн, паспорт гражданина и загранпаспорт на блокчейне, трудовая книжка на блокчейне и другие.

По результатам проведения хакатона лучшие проекты будут представлены экспертному жюри и инвесторам. Четыре лучших проекта будут отобраны Виталиком Бутериным (сооснователь проекта Ethereum) лично, а его разработчики получат денежные призы в размере 5 тысяч долларов от партнеров хакатона — "Ак Барс" банка, Внешэкономбанка, группы компаний "Инвэнт" (приз 200 тысяч рублей), министерства информатизации и связи Татарстана (приз 100 тысяч рублей).

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
Общество
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена