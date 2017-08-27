Хакатон "Блокчейн в действии" собрал в Казани участников со всей России

КАЗАНЬ, 27 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Около 160 участников из разных городов России собрались в Казани на хакатон, который открылся в воскресенье в рамках всероссийской конференции "Блокчейн — новая нефть России", сообщают организаторы.

Организаторами и партнерами хакатона "Блокчейн в действии" выступают Агентство инвестиционного развития Татарстана, технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк", Ethereum, министерство информатизации и связи Татарстана, "Ак Барс" банк, Внешэкономбанк, Инвэнт, Blockchain Club.

"Всего на участие в мероприятии было подано более 500 заявок, по итогам заочного отбора к хакатону допущены 159 участников. География участников хакатона охватила города Казань, Иннополис, Набережные Челны, Зеленодольск, Москва, Санкт-Петербург, Одинцово, Пермь, Томск, Уфа, Стерлитамак, Челябинск, Киров, Новосибирск, Тольятти, Аксай, Йошкар-Ола, Истра, Ульяновск, Геленджик, Самара, Барнаул, Стерлитамак", — говорится в сообщении.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина выразила уверенность, что участники хакатона смогут найти реальные прикладные инструменты к тем задачам, которые поставлены партнерами и соорганизаторами мероприятия. "Сама идея проведения блокчейн-хакатона родилась еще на Петербургском международном экономическом форуме… Было решено провести хакатон в рамках всероссийской конференции "Блокчейн — новая нефть России". На сегодняшний день — это самое крупное и проработанное мероприятие по блокчейну в России", — отметила она.

"Когда в начале в августе мы анонсировали регистрацию на мероприятие, думали, что наберем максимум 30 команд, так как компетенции в блокчейн пока еще в России только зарождаются, а к середине августа мы получили уже более 300 регистраций. Блокчейн на сегодняшний день — одна из самых ключевых и революционных историй… Для команды ИТ-парка это был первый опыт по проведению такого большого блокчейн-хакатона, мы отсортировали более 500 заявок и выбрали самых компетентных", — сказал директор ИТ-парка Антон Грачев.

В течение двух дней на площадке ИТ-парка попробовать свои силы в хакатоне смогут как готовые команды (до пяти человек), так и отдельные участники, которые объединились в группы. Кейсы включают в себя следующие направления: безопасные расчеты между контрагентами, крауд-инвестирование, трансграничные переводы, экономика совместного потребления, система управления проектами на смарт-контрактах, реализация решения по учету пенсионных обязательств в контексте новой пенсионной системы на базе распределенного реестра закрытого типа, разработка системы хранения ипотечных ценных бумаг на технологии блокчейн, разработка системы регистрации договоров долевого участия в строительстве на технологии блокчейн, паспорт гражданина и загранпаспорт на блокчейне, трудовая книжка на блокчейне и другие.

По результатам проведения хакатона лучшие проекты будут представлены экспертному жюри и инвесторам. Четыре лучших проекта будут отобраны Виталиком Бутериным (сооснователь проекта Ethereum) лично, а его разработчики получат денежные призы в размере 5 тысяч долларов от партнеров хакатона — "Ак Барс" банка, Внешэкономбанка, группы компаний "Инвэнт" (приз 200 тысяч рублей), министерства информатизации и связи Татарстана (приз 100 тысяч рублей).

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