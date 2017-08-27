Новая коллекция одежды "Армия России" поступит в магазины к ноябрю

КУБИНКА, 27 авг – РИА Новости. "Военторг" представит новую коллекцию одежды "Армия России" осень-зима к началу ноября. Об этом в воскресенье сообщил заместитель генерального директора компании Аркадий Телепнев.
По его словам, в новой коллекции будет продолжена тема изображения на одежде батальных исторических сцен.
"Мы традиционно продолжим тему, которая уже нашла понимание и пользовалась популярностью — это тема исторических событий. Кроме того, конечно, будут новые моменты", — подчеркнул заместитель гендиректора.
По его словам, в планах компании привлечь к разработке дизайна Студию военных художников имени Грекова.
"Я думаю, будет продолжена "сирийская" коллекция, потому что она пользуется огромным спросом, и мы сделаем довыпуск", — отметил он.
По словам собеседника агентства, также найдет продолжение арктическая тема.
"Параллельно уже идет работа над следующей коллекций весна-лето", — добавил Телепнев.