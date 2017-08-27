Новая коллекция одежды "Армия России" поступит в магазины к ноябрю

КУБИНКА, 27 авг – РИА Новости. "Военторг" представит новую коллекцию одежды "Армия России" осень-зима к началу ноября. Об этом в воскресенье сообщил заместитель генерального директора компании Аркадий Телепнев.

"Мы уже на сегодня вышли, как это принято в фэшн-индустрии, на две коллекции в год — это осень-зима и весна-лето. Сейчас работа идет, в производстве коллекция осень-зима-2018. Я думаю, что она поступит в магазины в октябре — начале ноября", — сказал Телепнев.

По его словам, в новой коллекции будет продолжена тема изображения на одежде батальных исторических сцен.

"Мы традиционно продолжим тему, которая уже нашла понимание и пользовалась популярностью — это тема исторических событий. Кроме того, конечно, будут новые моменты", — подчеркнул заместитель гендиректора.

По его словам, в планах компании привлечь к разработке дизайна Студию военных художников имени Грекова.

"Я думаю, будет продолжена "сирийская" коллекция, потому что она пользуется огромным спросом, и мы сделаем довыпуск", — отметил он.

По словам собеседника агентства, также найдет продолжение арктическая тема.

"Параллельно уже идет работа над следующей коллекций весна-лето", — добавил Телепнев.