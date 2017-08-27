Медведев поздравил шахтеров с профессиональным праздником

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником и отметил их мужество и профессионализм в своей работе, сообщается на сайте кабинета министров.

Профессиональный праздник работников и ветеранов угольной промышленности — День шахтера — отмечается в последнее воскресенье августа.

"Ваш труд пользуется большим уважением. Ведь эту нелегкую, поистине героическую профессию выбирают особенные люди — сильные и надёжные. Каждый раз, спускаясь на сотни метров в глубь земли, вы проявляете невероятное мужество и высокий профессионализм. А дружба, помощь и взаимовыручка всегда были и остаются вашими главными качествами", — говорится в телеграмме.

Медведев отметил вклад шахтеров в развитие экономики, стабильность работы предприятий и энергетическую безопасность страны.