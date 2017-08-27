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Общество

Сухие фонтаны и охлаждающие лавочки: чем удивят обновления в парках Москвы

12:0027.08.2017
(обновлено: 12:03 27.08.2017)
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© Официальный сайт Мэра МосквыСухие фонтаны и охлаждающие лавочки: чем удивят обновления в парках МосквыСухие фонтаны и охлаждающие лавочки: чем удивят обновления в парках Москвы
© Официальный сайт Мэра Москвы

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Совсем скоро в городе появятся новые парки, которые будут привлекать туристов и москвичей. Не забывают и о тех, которые уже существуют: там открывают спортивные и детские площадки, меняют лавочки и ставят новые фонари, сообщается на mos.ru.

Всего в этом году в Москве благоустраивают 129 зеленых территорий. На них появятся тихие уголки для спокойного отдыха, тренажеры и детские площадки, на некоторых построят сцены для проведения различных мероприятий и проложат экологические тропы. Высадят тысячи деревьев и кустарников, обновят газоны, установят освещение и камеры видеонаблюдения, где это необходимо. К открытию готовят и совершенно новые парки.

Совершить полет над Россией

Парк "Зарядье" создают на месте снесенной в 2006 году гостиницы "Россия", в самом центре Москвы. Открыть его планируют уже в сентябре. Лес, тундра, степь и заливные луга — гостей будут ждать четыре природные зоны. В парке откроют видеоаттракцион "Полет над Россией": зрители на специальных консолях будут висеть перед 12-метровым сферическим экраном. Они "пролетят" над природными заповедниками страны, смогут ощутить порывы ветра, увидеть вспышки молнии, почувствовать тепло гейзера и даже стать свидетелями извержения вулкана. Появятся и интересные архитектурные объекты, например ледяная пещера, где снег будет лежать даже летом, и парящий мост, теплица на крыше здания и "машина времени". Парк будет открыт круглосуточно.

© Официальный сайт Мэра МосквыСухие фонтаны и охлаждающие лавочки: чем удивят обновления в парках Москвы
© Официальный сайт Мэра Москвы
Сухие фонтаны и охлаждающие лавочки: чем удивят обновления в парках Москвы

Электронные медиаэкраны и браслеты с QR-кодами

В Нагатинской пойме построят парк "Остров мечты". В нем будет 27 аттракционов, отель, детская яхтенная школа, рестораны, магазины, два танцпола, открытый кинотеатр, амфитеатр и веревочный парк. Центральную площадь, концертный зал и кинотеатр накроют стеклянным куполом. На электронных медиаэкранах будет выводиться информация о том, насколько загружен тот или иной аттракцион и сколько времени можно провести в очереди. Вход будет платным. Гостям будут выдавать разноцветные браслеты с QR-кодами, которые помогут родителям с детьми не потеряться в зоне аттракционов: если это случится, нужно будет приложить браслеты к ближайшим сканерам. QR-коды на браслетах тех, кто пришел вместе, свяжут между собой.

Пергола на весь парк и пруд-речка

На месте заводских цехов и складов возводят парк "ЗИЛ". Там разобьют цветники, а осенью высадят более 700 деревьев и около 3 тысяч кустарников. Появится и пруд, похожий на маленькую извилистую речку, вдоль него проложат пешеходные дорожки и веломаршруты. Главной достопримечательностью станет пергола, которая обогнет весь парк. По форме она будет напоминать конвейерную цепь. Это архитектурное решение станет отсылкой к тем временам, когда здесь был завод имени Лихачева.

© Официальный сайт Мэра МосквыСухие фонтаны и охлаждающие лавочки: чем удивят обновления в парках Москвы
© Официальный сайт Мэра Москвы
Сухие фонтаны и охлаждающие лавочки: чем удивят обновления в парках Москвы

Перепад высот и игровые зоны

Парк "Академический" расположится между улицей Дмитрия Ульянова, эндокринологическим научным центром РАМН и проспектом 60-летия Октября. В парке будет три основных входа. Рельеф парка имеет большой перепад высот — эту его особенность подчеркнут лестницами и пандусами. Дорожки вымостят плиткой. В центральной части оборудуют большую площадку с перголой. Позаботятся и о безопасности: для лучшего освещения установят более 200 уличных фонарей и около 10 камер видеонаблюдения. Для спортсменов обустроят пять площадок, включая футбольное поле, баскетбольную площадку, беговую дорожку, а для детей — шесть игровых зон.

Яблоневый бульвар и сухой фонтан

Еще один новый городской парк будет находиться на южной части Ходынского поля, между Ходынским бульваром и бывшей взлетно-посадочной полосой. Раньше на этой территории были только пустыри и строительные площадки. Теперь здесь будут искусственный водоем, зеленые насаждения, беговые дорожки, площадки для выгула собак. На пешеходных аллеях сделают павильоны для детского клуба, батутный комплекс, коворкинг, пункт проката, кафе, открытую сцену, сухой фонтан из 245 струй, яблоневый бульвар с велодорожкой и искусственный пруд с островом. Создадут также детские площадки — "Песочную ферму" с игровым оборудованием в виде ковша экскаватора и "Авиатор" с игровым комплексом "Самолет". Для любителей спокойного отдыха появятся гамаки.

© Официальный сайт Мэра МосквыСухие фонтаны и охлаждающие лавочки: чем удивят обновления в парках Москвы
© Официальный сайт Мэра Москвы
Сухие фонтаны и охлаждающие лавочки: чем удивят обновления в парках Москвы
Какие парки благоустроят

На ВДНХ сейчас реставрируют павильоны, меняют инженерные сети, благоустраивают пруды, создают новые музеи. В ближайшие годы здесь восстановят исторические павильоны и 17 фонтанов, построят фермерский рынок и конноспортивный манеж, детский парк аттракционов, "Парк ремесел". Все эти работы планируют закончить до 2020 года.

Парк 50-летия Октября после благоустройства превратится в спортивный кластер под открытым небом. Там сделают 12 площадок для активного отдыха. Посетители смогут играть в настольный теннис, бадминтон, волейбол, баскетбол. Поклонникам бокса понравится площадка с рингом и зрительскими трибунами. Для занятий альпинизмом установят два скалодрома. Пожилые люди с помощью специальных тренажеров смогут делать упражнения для разработки суставов, на координацию и баланс. Открыть обновленную территорию планируют в ноябре.

На Фонтанной площади парка "Сокольники" совсем недавно, 18 августа, установили охлаждающую лавочку. На ней одновременно могут разместиться три-четыре человека. Напротив нее находится большая труба с вентилятором. Чтобы запустить устройство, сидящие на лавочке должны нажать на педаль.

© Официальный сайт Мэра МосквыСухие фонтаны и охлаждающие лавочки: чем удивят обновления в парках Москвы
© Официальный сайт Мэра Москвы
Сухие фонтаны и охлаждающие лавочки: чем удивят обновления в парках Москвы

В Чапаевском парке, который находится в Хорошевском районе, отремонтируют дорожки и тропинки, обновят спортивную и детскую площадки, установят камеры видеонаблюдения. Здесь появится зона для занятий воркаутом. Планируется, что парк будет готов к посещениям уже 7 сентября.

В Грачевском парке, занимающем часть усадьбы Грачевка, хотят восстановить образ старинного парка. В этом помогут приемы ландшафтного дизайна и малые архитектурные формы классического стиля. В Терлецкой дубраве сделают площадку с песком для игры в пляжный волейбол, теннисный корт и благоустроенный пляж с лодочной станцией.

© Официальный сайт Мэра МосквыСухие фонтаны и охлаждающие лавочки: чем удивят обновления в парках Москвы
© Официальный сайт Мэра Москвы
Сухие фонтаны и охлаждающие лавочки: чем удивят обновления в парках Москвы

В этом году также начнут благоустраивать зоны отдыха возле станций метро "Бунинская аллея" и "Улица Горчакова", вокруг Черневского, Нижнего и Верхнего Черневских прудов, Верхнего, Среднего и Нижнего Гавриковских прудов, вдоль реки Корюшки. Здесь высадят деревья и кустарники, разобьют цветники. Гости смогут посещать площадки для занятий баскетболом, бадминтоном, теннисом, а также танцплощадки и летние театры. У прудов обустроят пляжи, сделают пандусы-переходы. Второй этап благоустройства намечен на следующий год.

За последние годы количество зеленых зон в Москве увеличилось. В 2010 году здесь было 130 парков и 86 рекреационных зон на особо охраняемых природных территориях, а к началу 2017-го общее количество зеленых зон достигло 436.

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