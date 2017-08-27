Степашин: Тюменская область - лидер по ликвидации аварийного жилья

ТЮМЕНЬ, 27 авг — РИА Новости. Тюменская область один из лучших регионов в России по реализации программы по ликвидации аварийного жилья; более 10 тысяч жителей за время действия программы получили новые квартиры, заявил в субботу журналистам глава наблюдательного совета госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.
"В Тюменской области выработали механизм, который позволил завершить реализацию этой программы досрочно. Здесь отказались от строительства домов для переселения граждан — квартиры покупаются на первичном рынке", — отметил Сергей Степашин.
По его словам, для каждого муниципального образования утверждена фиксированная стоимость квадратного метра. Там, где строительный сектор не активен, изыскиваются земельные участки под многоквартирные дома.
"Эти и другие меры позволили сократить сроки реализации программы по переселению из аварийного жилья, избежать рисков, которые бы возникли при заключении контрактов на строительство. Немаловажно, что жителям, проживающим в аварийном жилье, помогали оформить необходимые документы", — подчеркнул глава наблюдательного совета госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Сергей Степашин сообщил, что тема аварийного жилья не снята с повестки дня. "Есть поручение президента, что мы должны продолжать эту работу. И, безусловно, опыт Тюменской области будет учтен при формировании концепции по дальнейшей ликвидации аварийного жилья", — отметил Степашин.