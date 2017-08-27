Степашин: Тюменская область - лидер по ликвидации аварийного жилья

ТЮМЕНЬ, 27 авг — РИА Новости. Тюменская область один из лучших регионов в России по реализации программы по ликвидации аварийного жилья; более 10 тысяч жителей за время действия программы получили новые квартиры, заявил в субботу журналистам глава наблюдательного совета госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Регион досрочно завершил программу еще в 2016 году. Работа по ликвидации аварийного жилья и переселению жителей в достойные квартиры велась во всех муниципальных образованиях. Всего было затрачено более 8 миллиардов рублей, из них более 6 миллиардов — средства из областного бюджета.

"В Тюменской области выработали механизм, который позволил завершить реализацию этой программы досрочно. Здесь отказались от строительства домов для переселения граждан — квартиры покупаются на первичном рынке", — отметил Сергей Степашин.

По его словам, для каждого муниципального образования утверждена фиксированная стоимость квадратного метра. Там, где строительный сектор не активен, изыскиваются земельные участки под многоквартирные дома.

"Эти и другие меры позволили сократить сроки реализации программы по переселению из аварийного жилья, избежать рисков, которые бы возникли при заключении контрактов на строительство. Немаловажно, что жителям, проживающим в аварийном жилье, помогали оформить необходимые документы", — подчеркнул глава наблюдательного совета госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Сергей Степашин сообщил, что тема аварийного жилья не снята с повестки дня. "Есть поручение президента, что мы должны продолжать эту работу. И, безусловно, опыт Тюменской области будет учтен при формировании концепции по дальнейшей ликвидации аварийного жилья", — отметил Степашин.

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