В Калининградской области досрочно расселили жителей из ветхих домов

КАЛИНИНГРАД, 26 авг — РИА Новости. Калининградская область досрочно выполнила в этом году программу расселения из ветхого и аварийного жилья, ключи от новых квартир "аварийщикам" вручил в торжественной обстановке в субботу в Калининграде замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

"Калининград – молодцы, первыми завершили этап программы, который завершается для всей страны в конце этого года, получили дополнительный бонус, важно, что этот бонус потратили с умом: очень качественный микрорайон, качественные дома. Пообщался с людьми, они довольны. Мы видели, из каких условий они переезжают. Есть поручение президента помогать тем регионам, кто делает вовремя, успешнее других", — сказал журналистам Чибис.

Он отметил, что по поручению главы государства Минстрой РФ разрабатывает постоянно действующий механизм расселения, чтобы у региональных и муниципальных властей были все возможности и полномочия решать проблему жителей аварийных и ветхих домов.

"Нам очень нужна эта программа, потому что Калининград — это место, где очень много старого фонда, еще немецкого, довоенного. И для нас крайне важно, чтобы программа продолжалась и мы, конечно, находясь в лидерах сейчас, будем делать все, чтобы не подвести ни президента, ни министерство, ни наших граждан. Чтобы темпы и качество сохранялись. Будем работать", — добавил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

В субботу ключи от новых квартир получили более 50 человек, которые займут 21 квартиру в двухэтажных новостройках в развивающемся районе областного центра. В связи с досрочным исполнением обязательств по расселению аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года, Калининградская область и получила бонусные средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 100 миллионов рублей. Муниципальные власти добавили 5 миллионов рублей. Полученные средства направлены на переселение 149 калининградцев из девяти домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.

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