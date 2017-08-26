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Общество

Спасатели объяснили, почему прекращен поиск шахтеров на руднике "Мир"

Сюжет:
Авария на руднике "Алросы" (87)
18:5426.08.2017
014553
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкОтряд горноспасателей спускается в шахту Мир. 5 августа 2017Отряд горноспасателей спускается в шахту Мир. 5 августа 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Поисково-спасательные работы на якутском руднике "Мир", где после аварии пропали восемь горняков, прекращены из-за большого скопления воды. Об этом сообщила компания "Алроса", которой принадлежит шахта.

В чаше карьера, как поясняется в сообщении, скопилось свыше 37 тысяч кубометров воды. "Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ", — подчеркнули в компании.

Шахтеры в руднике корпорации АЛРОСА
© РИА Новости / Александр Уткин
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"Хуже смерти — ждать". Родные пропавших в шахте "Мир" — о поисках
Из-за того, что вести взрывные работы на карьере запрещено, выполнять что-либо, включая откачку воды, в забое невозможно.

Кроме того, как пояснили в "Алросе", с момента аварии прошло три недели, и шансов на то, что кто-то из пропавших шахтеров еще жив, почти нет, поскольку у горняков не было ни воды, ни еды, а сам забой затоплен селевыми массами с высоким содержанием сероводорода и солей.

Три недели поисков

В "Алросе" напомнили, что поисково-спасательные работы на месте аварии шли в общей сложности три недели. В них участвовали 320 человек, включая 170 сотрудников МЧС и около 150 работников компании, а также более 30 единиц техники. Поиски проводились на глубине свыше 500 метров, за это время было извлечено 19,5 тысяч кубометров горной массы.

Рудник группы компаний Алроса Мир в Якутии, где произошел прорыв воды. 4 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба АК "АЛРОСА"
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"Алроса" выделит 14,4 миллионов рублей близким восьми пропавших горняков
Операция осложнилась 18 августа, поскольку на дне карьера начала скапливаться вода. В результате возникла опасность одномоментного прорыва воды в шахту, что ставило под угрозу жизни спасателей. На следующий день поисковые работы были приостановлены. В течение последующих пяти дней была проведена серия взрывных работ, однако добиться управляемого схода воды в рудник не удалось.

Прорыв воды

Четвертого августа, на руднике "Алроса" в городе Мирный произошел прорыв воды. В тот момент в шахте был 151 человек, 143 из них удалось поднять на поверхность.

В забое остались: Власенко Алексей, Жуков Дмитрий, Куликов Виталий, Миронцев Глеб, Мисник Валентин, Неустроев Михаил, Степанов Игорь.

Будет оказана помощь

Президент "Алросы" Сергей Иванов выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров и пообещал оказать им необходимую поддержку и материальную помощь.

"Алроса" и подрядная компания ООО "Белспецмонтаж" выплатят родственникам каждого из шахтеров компенсации в размере двух миллионов рублей. Кроме того, семьи рабочих получат страховые выплаты, а также выплаты из бюджетов различных уровней.

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© "Алмазный край"
Альпинисты спустились на дно шахты "Мир" чтобы найти заблокированных горняков
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