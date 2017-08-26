Спасатели объяснили, почему прекращен поиск шахтеров на руднике "Мир"

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Поисково-спасательные работы на якутском руднике "Мир", где после аварии пропали восемь горняков, прекращены из-за большого скопления воды. Об этом сообщила компания "Алроса", которой принадлежит шахта.
В чаше карьера, как поясняется в сообщении, скопилось свыше 37 тысяч кубометров воды. "Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ", — подчеркнули в компании.
Кроме того, как пояснили в "Алросе", с момента аварии прошло три недели, и шансов на то, что кто-то из пропавших шахтеров еще жив, почти нет, поскольку у горняков не было ни воды, ни еды, а сам забой затоплен селевыми массами с высоким содержанием сероводорода и солей.
Три недели поисков
В "Алросе" напомнили, что поисково-спасательные работы на месте аварии шли в общей сложности три недели. В них участвовали 320 человек, включая 170 сотрудников МЧС и около 150 работников компании, а также более 30 единиц техники. Поиски проводились на глубине свыше 500 метров, за это время было извлечено 19,5 тысяч кубометров горной массы.
Прорыв воды
Четвертого августа, на руднике "Алроса" в городе Мирный произошел прорыв воды. В тот момент в шахте был 151 человек, 143 из них удалось поднять на поверхность.
В забое остались: Власенко Алексей, Жуков Дмитрий, Куликов Виталий, Миронцев Глеб, Мисник Валентин, Неустроев Михаил, Степанов Игорь.
Будет оказана помощь
Президент "Алросы" Сергей Иванов выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров и пообещал оказать им необходимую поддержку и материальную помощь.
"Алроса" и подрядная компания ООО "Белспецмонтаж" выплатят родственникам каждого из шахтеров компенсации в размере двух миллионов рублей. Кроме того, семьи рабочих получат страховые выплаты, а также выплаты из бюджетов различных уровней.