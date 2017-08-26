Спасатели объяснили, почему прекращен поиск шахтеров на руднике "Мир"

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Поисково-спасательные работы на якутском руднике "Мир", где после аварии пропали восемь горняков, прекращены из-за большого скопления воды. Об этом сообщила компания "Алроса", которой принадлежит шахта.

В чаше карьера, как поясняется в сообщении, скопилось свыше 37 тысяч кубометров воды. "Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ", — подчеркнули в компании.

Из-за того, что вести взрывные работы на карьере запрещено, выполнять что-либо, включая откачку воды, в забое невозможно.

Кроме того, как пояснили в "Алросе", с момента аварии прошло три недели, и шансов на то, что кто-то из пропавших шахтеров еще жив, почти нет, поскольку у горняков не было ни воды, ни еды, а сам забой затоплен селевыми массами с высоким содержанием сероводорода и солей.

Три недели поисков

В "Алросе" напомнили, что поисково-спасательные работы на месте аварии шли в общей сложности три недели. В них участвовали 320 человек, включая 170 сотрудников МЧС и около 150 работников компании, а также более 30 единиц техники. Поиски проводились на глубине свыше 500 метров, за это время было извлечено 19,5 тысяч кубометров горной массы.

Прорыв воды

Операция осложнилась 18 августа, поскольку на дне карьера начала скапливаться вода. В результате возникла опасность одномоментного прорыва воды в шахту, что ставило под угрозу жизни спасателей. На следующий день поисковые работы были приостановлены. В течение последующих пяти дней была проведена серия взрывных работ, однако добиться управляемого схода воды в рудник не удалось.

Четвертого августа, на руднике "Алроса" в городе Мирный произошел прорыв воды. В тот момент в шахте был 151 человек, 143 из них удалось поднять на поверхность.

В забое остались: Власенко Алексей, Жуков Дмитрий, Куликов Виталий, Миронцев Глеб, Мисник Валентин, Неустроев Михаил, Степанов Игорь.

Будет оказана помощь

Президент "Алросы" Сергей Иванов выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров и пообещал оказать им необходимую поддержку и материальную помощь.

"Алроса" и подрядная компания ООО "Белспецмонтаж" выплатят родственникам каждого из шахтеров компенсации в размере двух миллионов рублей. Кроме того, семьи рабочих получат страховые выплаты, а также выплаты из бюджетов различных уровней.