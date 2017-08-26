Симоньян рассказала о будущем крупных медиахолдингов

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 26 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Главный редактор МИА "Россия сегодня", главред телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что развитие информационных технологий неминуемо приведет к сокращению аудитории у крупных мировых СМИ.

"Мне кажется, что будет крайне сложно держать огромную аудиторию долго, потому что будет появляться кто-то еще (далеко не профессиональные журналисты), кто будет становиться более модным, и аудитория будет перекочевывать направо-налево. Это то, с чем нам, журналистам, придется бороться. Не могу сказать, что сейчас мы эту битву выигрываем. К сожалению", — сказала Симоньян на форуме "Таврида" в Крыму.

По ее мнению, новые технические возможности по созданию новостных каналов, которые удовлетворят самые невероятные вкусы даже узкоспециализированных групп населения, приведут к сокращению аудитории крупных медиахолдингов.

"Я думаю, что нас ждут интересные времена, когда нас ждет сильнейшее дробление аудитории и быстрая смена популярности как у телеканалов, так и всего того, что находится в интернете", — сказала Симоньян.

Смена "Молодые журналисты" на форуме "Таврида" в Крыму проходит с 26 по 31 августа. В дискуссиях и сессиях форума принимают участие известные медиаперсоны России, на форум в качестве участников приехали десятки молодых журналистов из разных регионов страны. Смена проходит при поддержке Общероссийского народного фронта.