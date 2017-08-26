Движение на некоторых улицах в ЮВАО и ЗАО будет ограничено

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Частичные перекрытия улиц в ЮВАО и ЗАО связаны с реконструкцией инженерных сетей, сообщается на mos.ru.

Ограничения движения введут на некоторых улицах на юго-востоке столицы с 26 августа. Там пройдет ремонт инженерных сетей. До 15 октября будет частично перекрыта 1-я Новокузьминская улица в районе дома 6, корпуса 2, строения 2, а с 26 августа по 20 декабря — дублер Рязанского проспекта в районе дома 30/15 и дома 30, корпуса 2.

С 26 августа по 20 декабря будет сложнее проехать по двум полосам Рязанского проспекта от дома 30/15 до дома 65, а с 26 августа по 15 октября — от дома 30/13 до дома 1 по 3-й Институтской улице. В это же время будет ограничено движение на одной полосе на участке от дома 65 до дома 1 по 3-й Институтской улице.

Помимо этого с 14 августа по 30 сентября на участке Родниковой улицы от дома 2, строения 2, до дома 8 также будет ограничено движение по одной полосе.