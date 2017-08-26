МЧС откроет горячую линию во всех пострадавших от паводка районах Приморья

Экскаватор у разрушенного в результате наводнения железнодорожного моста на перегоне Уссурийск - Славянка в Приморском крае. 8 августа 2017

Экскаватор у разрушенного в результате наводнения железнодорожного моста на перегоне Уссурийск - Славянка в Приморском крае. 8 августа 2017

УССУРИЙСК (Приморский край), 26 авг — РИА Новости. Телефонные "горячие линии" должны быть открыты во всех пострадавших от паводка районах Приморья для информирования людей о получении помощи, заявил первый замминистра МЧС России Владимир Степанов.

Такое поручение он дал в субботу местным властям и региональному управлению МЧС на совещании в Уссурийске.

"Откройте телефонные "горячие линии". Должен работать сайт. Надо сообщать по телевидению, радио. Сегодня наша работа говорит от том, что некоторые люди остались наедине с собой, не знают, куда звонить, куда обращаться", — сказал замминистра.

Он отметил, что в субботу во время поездки по пострадавшим районам встретил несколько человек, которые живут без телефонов и не знают о том, какая помощь им положена, где и как ее получить.

Мощные ливни в начале августа вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края, в том числе в Михайловском, был введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящий момент дорожное сообщение с населенными пунктами восстановлено.