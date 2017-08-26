В Волгоградской области восстановили движение по автотрассе после пожара

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Проезд автомобилей по федеральной трассе Р-228 Волгоград — Сызрань в Волгоградской области, приостановленный из-за пожаров, возобновился с 6 утра субботы, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"В 06-00 часов полностью восстановлено движение автотранспорта в Дубовском районе на участке федеральной автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград", — говорится в сообщении.

Экипажи ДПС вели пропуск специализированного транспорта, задействованного в ликвидации последствии пожара.

Вечером в четверг природные пожары в области были потушены, но возникли новые. Было решено эвакуировать Екатериновку и Оленье (50 километров на север от Волгограда по федеральной трассе) и подготовить к эвакуации расположенную поблизости Песковатку.

Также из-за пожара были прекращены смены во всех четырех детских оздоровительных лагерях Дубовского района: "Дружба", "Ручеек", "Дубок" и "Зеленая волна" и эвакуированы три лагеря в других районах: имени Гули Королевой в Городищенском, "Лазурный" в Иловлинском и "Кузнечик" в Ольховском.