РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Больницы Волгоградской области приведены в режим повышенной готовности из-за степного пожара в Дубовском районе, говорится в сообщении администрации региона.

"Губернатором Андреем Бочаровым поставлена задача привести в режим повышенной готовности учреждения здравоохранения, особенно центральные районный больницы Камышина и Дубовки. Проверить достаточность карет скорой медицинской помощи, при необходимости привлечь дополнительные машины из соседних районов", — говорится в сообщении.

Из-за пожара прекращены смены во всех четырех детских оздоровительных лагерях Дубовского района: "Дружба", "Ручеек", "Дубок" и "Зеленая волна". Будут эвакуированы жители села Екатериновка. Главой региона поставлена задача подготовить к эвакуации Песковатку.

Также принято решение об ограничении движения на участке федеральной автотрассы Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в районе села Оленье на время проведения операции. Поставлена задача организовать информирование жителей Дубовского района и водителей транзитного транспорта.