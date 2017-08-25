РЖД меняют график следования поезда Москва-Париж из-за повреждения путей

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. РЖД меняют график следования поезда №23/24 Москва-Париж в связи с повреждением железнодорожного полотна в Германии, сообщает компания в пятницу.

"В связи с повреждением железнодорожного полотна на участке Раштатт — Баден-Баден (железные дороги Германии) временно изменен график следования поезда № 23/24 Москва — Париж", — говорится в сообщении.

Так, 25 августа поезд № 453/24 Париж — Москва отправился со станции Париж Восточный в соответствии с графиком (18:58 по местному времени). В настоящее время он следует до Германии измененным маршрутом через станцию Форбах (вместо станции Страсбург).

При этом пассажиры, оформившие билеты от станции Страсбург, могут воспользоваться бесплатным автобусом до станции Форбах, отмечают в РЖД. Автобус отправляется от станции Страсбург в соответствии со временем отправления поезда, прибытие на Форбах в 01:30 26 августа.

Пассажирам, оформившим билеты от станции Карлсруе, для пересадки на поезд № 453/24 Париж — Москва необходимо совершить поездку на поезде IC 478 до станции Маннхейм ХБФ. Отправление от станции Карслруе — в 00:21. Отмечается, что билеты, оформленные на поезд № 453/24, действительны для проезда.

Изменения в графике и маршруте следования поезда № 23/24 Москва — Париж действительны до 7 октября. В этот период поезд будет следовать по территории Франции и Германии измененным маршрутом через станции Форбах и Заарбрюкен вместо станций Страсбург и Карлсруэ.