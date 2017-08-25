Кадыров рассказал подробности спасения в Ираке детей

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал подробности спасения дагестанских детей в Ираке, которые в пятницу прилетели в Грозный из Багдада.

В начале августа Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и других странах террористической группировке "Исламское государство"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

В пятницу глава Чечни сообщил о возвращении пяти дагестанских детей из Ирака в Россию. Он уточнил, что среди них девятилетняя Марьям Шихабудинова, она получила ранения. Также, по его словам, в Россию вернулись сестры Хадиджа и Фатима Зайнуковы, им 5 лет и 3 года, мальчики Султан-Мурад Алиев и Али Магомедов — им по три.

"Очередная операция по спасению наших детей в Ираке завершилась успешно", — написал Кадыров в своем Instagram. Он подчеркнул, что малыши оказались в разное время в охваченном хаосом и насилием Мосуле "из-за преступного безрассудства родителей, которые пополнили ряды террористов и псов ада". "Этих детей могла бы постигнуть трагичная участь десятков тысяч сверстников, которые погибли в Сирии и Ираке. Мы не могли этого допустить!" — подчеркнул Кадыров.

Он отметил, что спасение детей стало возможным благодаря выполнению поручений президента России Владимира Путина. Все мероприятия координировались руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и проводись при поддержке МИД России. Содействие также оказывали председатель совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, уполномоченные по правам ребенка в РФ и Чечне Анна Кузнецова и Хамзат Хирахматов.

Дети прилетели в сопровождении представителя главы Чечни на Ближнем Востоке и Северной Африке, сенатора Зияда Сабсаби. Самолет встретили депутаты Госдумы России Адам Делимханов, Шамсаил Саралиев, руководитель администрации главы и правительства Чечни Вахит Усмаев, представители духовенства, общественности, родственники детей, должностные лица из Дагестана и журналисты.

"Я благодарен всем, кто принимал участие в мероприятиях по спасению детей! Ну а в Грозном малыши впервые увидели ясное небо над головой, мирный город, улыбки на лицах людей. Из аэропорта дети и встречающие поехали в ресторан. Малыши даже не знали, что за блюда на столах. Также сегодня на их лицах тоже появились улыбки после миллионов слез горя и страданий!", — написал Кадыров.

* Террористическая организация, запрещенная в России.