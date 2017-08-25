Кузнецова пообещала помочь родным мальчика, чья семья была убита в США

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Родственникам оставшегося в Лос-Анджелесе без родителей 9-летнего гражданина РФ и США будет оказана поддержка, в том числе в вопросе получения визы, чтобы встретиться с ребенком; вопрос же с его дальнейшим местом проживания будет решаться в американском суде, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

Во вторник в Лос-Анджелесе полиция застрелила 48-летнего российского гражданина Константина Морозова. Он подозревался в похищении своего девятилетнего сына после убийства матери мальчика. В Генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско подтвердили, что ребенок и его погибшие родители являются гражданами России.

Как сообщил РИА Новости пресс-атташе генерального консульства России в Сан-Франциско Максим Гончаров, в настоящее время ребенок находится под опекой властей Лос-Анджелеса, контакты с ним ограничены из-за пережитой драмы.

Детский омбудсмен Кузнецова в пятницу встретилась с родственниками мальчика. На встречу к уполномоченному по правам ребенка в РФ приехала родная тетя мальчика.

"Даниел с рождения живет в США и, по словам тети ребенка, привык к этой стране. Вместе с тем, у погибшей Натальи Сергеевой был близкий друг, гражданин США, с которым они более года жили вместе. По мнению родственников, у ребенка с ним сложились очень хорошие отношения. Определенности, где лучше жить ребенку, сейчас нет. Этот вопрос будет решаться в американском суде, так как мальчик имеет гражданство России и США", — заявила РИА Новости Кузнецова по итогам встречи.

Детский омбудсмен также сообщила, что родственники мальчика со стороны матери неоднократно общались с ним и ездили друг к другу в гости, в прошлом году он месяц провел с матерью в квартире родных в Подмосковье.

"Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка во взаимодействии с МИД России и другими уполномоченными структурами окажет родственникам (ребенка) всестороннюю юридическую помощь и правовую поддержку. В первую очередь, это вопрос получения визы для родных погибшей", — заявила Кузнецова, отметив, что они хотят вылететь в США – проститься с Натальей Сергеевой и встретиться с мальчиком.