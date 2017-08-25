Защитники природы попросили ГП проверить онлайн-игры, где мучают животных

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Фонд возрождения окружающей среды "Территория мир" попросил руководство Генпрокуратуры и Роскомнадзора проверить сайты, которые содержат игры с издевательствами над животными.
Фонд просит руководство ведомств "организовать проведение проверки по данному обращению и при наличии оснований принять исчерпывающие меры реагирования, направленные на запрет впредь распространения в интернете контента, популяризирующего и провоцирующего в детской и подростковой среде жестокость и насилие по отношению к животным".
Во многих городах России прошли массовые пикеты и митинги с требованием реального срока заключения для виновных и ужесточения наказания по статье "жестокое обращение с животными". Те же требования содержали петиции, размещенные в интернете. В пятницу суд Индустриального района Хабаровска приговорил к заключению в колонии всех фигурантов этого дела, назначив им от 3 до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы, непосредственное наказание за убийства животных каждой из девушек составило 150 часов обязательных работ.