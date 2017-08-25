В Керченском проливе с 28 августа введут запрет на судоходство на 72 часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Распоряжение об ограничении судоходства в Керченском проливе на 72 часа с 28 августа объявил капитан морского порта Керчь, запрет связан с возможностью установки первой арки моста на его фарватерные опоры, сообщила пресс-служба строительства моста — инфоцентр "Крымский мост".

"Запретить с 00.00 местного времени 28 августа до 00.00 местного времени 31 августа плавание всех кораблей и судов… в запретном районе строительства "Транспортного перехода через Керченский пролив в акватории Керченского пролива", — приводит текст распоряжения пресс-служба.

Запрет не касается кораблей и судов федеральных органов безопасности и ВМФ, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства моста.

Ограничения связаны с возможностью проведения первого этапа морской операции — транспортировки и подъема на фарватерные опоры железнодорожной арки моста. В пресс-службе отметили, что предварительный прогноз погоды для проведения мероприятия благоприятен. Окончательное решение о времени начала операции примет специальная комиссия.

Допустимые метеоусловия для транспортировки арки — ветер до 10 метров в секунду, а для погрузки арок на плавопоры — до 5 метров в секунду. На метеостанции, установленной на арочном пролете, ведется постоянный оперативный мониторинг метеоусловий, прежде всего, скорости и направления ветра, видимости и волнения моря.

Железнодорожная арка моста весит шесть тысяч тонн. Она полностью собрана на керченском берегу и готова к перевозке с помощью плавопор. После ее установки планируется также водружение на фарватерные опоры автомобильной арки моста, вес которой составляет пять тысяч тонн.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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