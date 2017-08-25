Глава Волгоградской области предложил решение проблемы природных пожаров

ВОЛГОГРАД, 25 авг — РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров считает необходимым создать в Южном региональном центре (ЮРЦ) МЧС специальное подразделение для борьбы с природными пожарами.

"Считаю необходимым создать в рамках ЮРЦ специальное подразделение с местом базирования в Волгограде для борьбы с природными пожарами", — заявил он в ходе совместного заседания рабочей группы правительственной комиссии и правительства Волгоградской области.

По словам губернатора, маловодье, которое наблюдается в регионе, говорит о том, что ситуация с пожароопасной обстановкой в ближайшее время не улучшится. Кроме того, он считает необходимым воссоздать в регионе лесополосы. "Они снизят нагрузку, так как ветра очень сильные и местами достигали до 40 метров в секунду", — пояснил Бочаров, добавив, что огонь в ряде районов поднимался на высоту до 200-300 метров и двигался со скоростью до 30 метров в секунду.

По данным губернатора, в результате пожаров 23-25 августа повреждены 155 строений в области, 25 домов — это единственное жилье у их владельцев.

В среду из-за сложной обстановки, 30-градусной жары и сильных порывов ветра в Волгоградской области произошло резкое увеличение очагов природных пожаров, была угроза перехода огня на 21 муниципальное образование, в которых живут более 580 тысяч человек. Пожарные отстояли от огня 40 населенных пунктов, спасены более 12 тысяч человек. Вечером в четверг начальник регионального главка МЧС Олег Гребенюк сообщил, что действующих природных пожаров в Волгоградской области нет.