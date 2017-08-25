Глава Волгоградской области предложил решение проблемы природных пожаров

ВОЛГОГРАД, 25 авг — РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров считает необходимым создать в Южном региональном центре (ЮРЦ) МЧС специальное подразделение для борьбы с природными пожарами.
"Считаю необходимым создать в рамках ЮРЦ специальное подразделение с местом базирования в Волгограде для борьбы с природными пожарами", — заявил он в ходе совместного заседания рабочей группы правительственной комиссии и правительства Волгоградской области.
По данным губернатора, в результате пожаров 23-25 августа повреждены 155 строений в области, 25 домов — это единственное жилье у их владельцев.
В среду из-за сложной обстановки, 30-градусной жары и сильных порывов ветра в Волгоградской области произошло резкое увеличение очагов природных пожаров, была угроза перехода огня на 21 муниципальное образование, в которых живут более 580 тысяч человек. Пожарные отстояли от огня 40 населенных пунктов, спасены более 12 тысяч человек. Вечером в четверг начальник регионального главка МЧС Олег Гребенюк сообщил, что действующих природных пожаров в Волгоградской области нет.