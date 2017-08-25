КАЛИНИНГРАД, 25 авг — РИА Новости. Сотрудники калининградского зоопарка в присутствии специалистов национального парка "Куршская коса" и регионального управления Росприроднадзора впервые выпустили в море двух детенышей балтийского тюленя, которые появились на свет в зоопарке в начале года.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор впервые выдал зоопарку Калининграда разрешение выпустить молодых тюленей в дикую природу. Основным условием получения разрешения было хорошее состояние здоровья тюленей, подтвержденное анализами, обследованиями и заключением государственного ветеринарного врача. Сначала планировалось отпустить на волю трех животных, но один оказался слишком привязанным к людям, и его решили оставить в зоопарке.

"Операция проходила в присутствии сотрудников нацпарка "Куршская коса" и Росприроднадзора. Были опасения, что животные не уйдут и тогда их придется везти назад. На море были сильные волны, что тоже смущало. Но мы проконсультировались с иногородними коллегами, которые уже имеют такой опыт, и они нам сказали, что волна ниже 2 метров для них неопасна", — рассказала РИА Новости пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

Она добавила, что на берег Балтийского моря на Куршской косе тюленей, которых назвали Лира и Гир, привезли в специальных транспортировочных клетках. Сотрудники зоопарка дождались, пока животные уйдут в море.

"Сотрудники нацпарка спустя минут 10 запустили дрон и увидели, что животные отошли на расстояние более одного километра, то есть покинули потенциально опасную полосу прибоя. Завтра специалисты "Куршской косы" объедут прибрежную территорию, надеемся, тюлени не вернутся на берег", — добавила Михайлова.

Для подготовки к возвращению в природу (реинтродукции) тюленей перевели в отдельное помещение с бассейном, куда закрыт доступ посетителей и персонала. Кормили их бесконтактным способом исключительно рыбой, обитающей в Балтийском море. Перед выпуском на тюленях установили чипы с идентификационным номером животного, по которому можно будет установить его происхождение, на ласты — специальные яркие пластиковые клипсы, которые помогут вести наблюдение за тюленями в естественной среде обитания.