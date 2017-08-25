Власти Москвы объявили конкурс на определение инвестора зоны "Экспо" (ВДНХ)

МОСКВА, 25 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы объявили конкурс на определение инвестора обновленного конгрессно-выставочного центра Москвы, который будет создан на базе ВДНХ "Экспо", говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике.
"В проект предполагается привлечь частные инвестиции в объёме более 22 миллиардов рублей", — уточняется в пресс-релизе.
Сохранение архитектурного облика выставки является обязательным условием для инвестора, претендующего на реализацию проекта. Согласно концепции, развитие зоны "Экспо" пройдет на базе существующих павильонов и прилегающей к ним территории. В рамках проекта предполагается и масштабная оптимизация транспортных потоков, включая создание более 2 тысяч дополнительных парковочных мест, добавляется в сообщении.
В Москве проводится масштабная реконструкция ВДНХ. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что основные работы будут завершены в 2020 году.