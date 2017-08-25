Миронов: деньги на реновацию надо выделять из федерального бюджета

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Деньги на проведение возможной реновации жилья в регионах необходимо предоставлять только из федерального бюджета, заявил в эфире телеканала "Россия 24" лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Деньги, безусловно, для других регионов, кроме столицы нашей родины, нужно брать только из федерального бюджета", — ответил Миронов на вопрос ведущей о том, где можно взять средства на возможную реновацию в регионах.

"Ни один регион, даже самый богатый, там, где у нас добывается нефть и газ, не потянет серьезную реновацию", — подчеркнул политик. При этом Миронов заявил, что при проявлении политической воли дополнительно минимум 5-6 триллионов рублей возможно собрать не только для реновации в регионах, но и для повышения и индексации пенсий, для увеличения стипендий, для повышения зарплат бюджетникам.

Политик упомянул такие возможные меры для сбора этих средств, как прогрессивная шкала подоходного налога, государственная монополия на производство и оборот этилового спирта, прекращение возмещения налога на добавочную стоимость (НДС) для экспортеров нефти и газа, наведение порядка на таможне.

"Безусловно, реновация должна сначала пройти в Москве. Должны посмотреть, как работает этот закон для столицы нашей родины, а потом уже транслировать позитивный опыт на другие регионы", — заключил Миронов.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года. В нее вошли 5144 дома общей площадью примерно 16 миллионов квадратных метров, в которых проживает около одного миллиона человек.