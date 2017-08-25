Врио главы Адыгеи встретится с талантливой молодежью в турпоходе

МАЙКОП, 25 авг — РИА Новости. Ежегодная встреча руководства Адыгеи с талантливой молодежью в этом году началась в неформальной обстановке — в пятницу более 180 молодых людей из всех муниципалитетов республики вышли в трехдневный туристический поход на гору Фишт вместе с врио главы Адыгеи Муратом Кумпиловым.

"Провести встречу в горах республики решено для популяризации здорового образа жизни, экологического и спортивного туризма, привлечения внимания к сохранению окружающей среды в рамках Года экологии. Для участия в походе каждый муниципалитет выбрал физически подготовленных молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет, которые проявили себя в различных областях. К Фишту они пошли отдельными группами под руководством глав муниципалитетов", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы органов исполнительной власти региона.

В течение дня участники похода пройдут около 11,5 километров через Гузерипльский и Армянский перевалы — по красивейшим местам Кавказского биосферного заповедника, которые ежегодно привлекают большое число туристов. Конечная точка маршрута — приют "Фишт", где после обустройства участники слета соберутся на поляне возле костра. Здесь в ходе беседы с Кумпиловым молодежь сможет обсудить волнующие их темы, задать вопросы и представителям муниципальных органов власти, поделиться своими инициативами.

Также в программе слета — поход на малый Фиштинский ледник под руководством опытных инструкторов, спортивные соревнования, конкурс патриотической песни в честь воинов Великой Отечественной войны, погибших на этих перевалах в 1942-1943 годах.

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