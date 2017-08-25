В День города для москвичей выступят мастера китайских боевых искусств

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Десятого сентября в ПКиО "Северное Тушино" в рамках "Недели Китая в парках Москвы" пройдут показательные выступления мастеров китайской традиционной техники шаолиньского кунг-фу и тайцзицюань.

Мероприятие, проводимое при поддержке Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в партнёрстве со Школой цигун и кунг-фу Шаолиня Мастера Ши Янбина, будет состоять из оздоровительной и развлекательной частей, включая мастер-классы по кунг-фу для детей, практические занятия тайцзи и оздоровительного цигуна, выступления мастеров восточных боевых искусств, лекции о китайском подходе к здоровому образу жизни.

Регистрация на мероприятия открыта на сайте проекта.