"Алроса" выделит 14,4 миллионов рублей близким восьми пропавших горняков

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Наблюдательный совет "Алросы" утвердил решение о выделении 14,4 миллиона рублей в качестве материальной помощи близким восьми пропавших горняков при аварии на руднике "Мир", следует их материалов компании.

На руднике "Алросы" в городе Мирном в Якутии 4 августа произошел прорыв воды, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность были подняты 143 горняка.

"Оказать материальную помощь близким восьми лиц, пострадавших в аварии на подземном руднике "Мир" Мирнинского горно-обогатительного комбината АК "Алроса" 4 августа 2017 года и не найденных в результате поисковых работ, на общую сумму 14,4 миллиона рублей", — говорится в материалах.