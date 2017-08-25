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Общество

Более 12 тысяч человек подали заявки на обучение в Университете Иннополис

16:0125.08.2017
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчебный корпус университета в Иннополисе. Архивное фотоУчебный корпус университета в Иннополисе. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 25 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Более 12 тысяч человек подали заявки на обучение в Университете Иннополис в этом году, лишь 255 из них стали студентами, сообщает министерство информатизации и связи Татарстана.

"В новом учебном году в ИТ-вузе обучаются представители 42 субъектов РФ и 32 стран мира, в том числе Испании, Греции, Китая, Индии, ЮАР, Аргентины, Мексики, Колумбии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Сирии. Стоит отметить ежегодный рост популярности ИТ-вуза. В этом году на 255 мест подали заявки более 12 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Для приема на программы бакалавриата университет учитывает результаты ЕГЭ по математике, информатике, физике и русскому языку. В этом году средний балл первокурсников по трем предметам составил 260,1 балла, а средний результат ЕГЭ по одному предмету у лучших 100 студентов — 90,7. На программы магистратуры вуз принимает студентов по результатам собственных вступительных испытаний. Средний опыт работы зачисленных абитуриентов на программы магистратуры составил четыре года. Эти студенты знакомились с ИТ-индустрией в компаниях ABBYY, "Сбербанк-Технологии", NVision group, Люксофт, Ozon.

Учебный корпус университета в Иннополисе. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Число резидентов ОЭЗ "Иннополис" до конца 2016 года возрастет почти вдвое

В этом году в Иннополисе завершили обучение 169 студентов, среди которых 106 бакалавров и 63 магистра. Молодые "айтишники" уже получили 284 приглашения на работу от компаний-партнеров, таких как "Яндекс", "Сбербанк-Технологии", МТС, Cognitive Technologies и других. Также выпускники ИТ-вуза уже основали три собственных стартапа. Семеро выпускников, добившихся наиболее выдающихся успехов в учебе, получили сертификаты на приобретение жилья в Иннополисе. Сумма, которую они смогут использовать при покупке квартиры в ИТ-городе, зависит от числа сданных на отлично нескольких сессий подряд — за каждую из них студентам засчитывается по 100 тысяч рублей.

Стенд компании Аэрофлот. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иннополис и Аэрофлот разработают новые технологии в сфере авиабезопасности
Выпускников вуза напутствовал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, отметивший, что Университет Иннополис — один из ведущих технических вузов России, который по ряду показателей конкурирует не только с лучшими российскими университетами, но и международными. "Мы ставим себе задачу попадания в самые престижные университетские рейтинги. Пока университет молодой, но, уверен, что уже через несколько лет мы сможем соревноваться в глобальной мировой категории", — сказал министр.

Университет Иннополис — новый российский вуз, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области современных информационных технологий и робототехники, подготовке высококвалифицированных кадров для ИТ-индустрии. Университет предоставляет образовательные гранты студентам по результатам конкурсного отбора. Направления обучения: компьютерные технологии, управление разработкой ПО, безопасность компьютерных систем и сетей, системы управления большими данными, робототехника.

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