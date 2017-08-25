Ивановские власти компенсируют малоимущим замену газового оборудования

ИВАНОВО, 25 авг — РИА Новости. Власти Ивановской области компенсируют малоимущим гражданам до десяти тысяч рублей на приобретение и установку газового оборудования взамен непригодного к дальнейшей эксплуатации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Порядок предоставления компенсаций на замену газового оборудования действует в Ивановской области с марта 2017 года. Однако, по поручению губернатора области Павла Конькова перечень получателей социальной адресной поддержки в настоящее время существенно расширен, облегчена и процедура получения помощи. В областном бюджете на эти цели предусмотрено пять миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на предоставление помощи при замене газового оборудования теперь могут претендовать все семьи, воспитывающие детей (в прежней редакции постановления на помощь могли рассчитывать только льготные категории семей), а также семьи неработающих пенсионеров и инвалидов, одиноко проживающие неработающие пенсионеры и инвалиды. Также увеличен порог среднедушевого дохода, при котором граждане имеют право на получение помощи, — ниже 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в регионе на душу населения.

"Не все жители нашего региона могут изыскать необходимую сумму для того, чтобы произвести замену неисправного газового оборудования самостоятельно. Поэтому в областном бюджете мы предусмотрели средства для поддержки в этом вопросе малообеспеченных категорий граждан региона", — привели в пресс-службе слова Конькова.

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