Ивановские власти компенсируют малоимущим замену газового оборудования

ИВАНОВО, 25 авг — РИА Новости. Власти Ивановской области компенсируют малоимущим гражданам до десяти тысяч рублей на приобретение и установку газового оборудования взамен непригодного к дальнейшей эксплуатации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Порядок предоставления компенсаций на замену газового оборудования действует в Ивановской области с марта 2017 года. Однако, по поручению губернатора области Павла Конькова перечень получателей социальной адресной поддержки в настоящее время существенно расширен, облегчена и процедура получения помощи. В областном бюджете на эти цели предусмотрено пять миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.
"Не все жители нашего региона могут изыскать необходимую сумму для того, чтобы произвести замену неисправного газового оборудования самостоятельно. Поэтому в областном бюджете мы предусмотрели средства для поддержки в этом вопросе малообеспеченных категорий граждан региона", — привели в пресс-службе слова Конькова.