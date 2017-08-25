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Общество

Ивановские власти компенсируют малоимущим замену газового оборудования

15:4625.08.2017
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© Fotolia / pioregur Газовые конфорки. Архивное фотоГазовые конфорки. Архивное фото
© Fotolia / pioregur

ИВАНОВО, 25 авг — РИА Новости. Власти Ивановской области компенсируют малоимущим гражданам до десяти тысяч рублей на приобретение и установку газового оборудования взамен непригодного к дальнейшей эксплуатации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Порядок предоставления компенсаций на замену газового оборудования действует в Ивановской области с марта 2017 года. Однако, по поручению губернатора области Павла Конькова перечень получателей социальной адресной поддержки в настоящее время существенно расширен, облегчена и процедура получения помощи. В областном бюджете на эти цели предусмотрено пять миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

Кипящая кастрюля на плите. Архивное фото
© Fotolia / Alcatrax1981
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По его словам, на предоставление помощи при замене газового оборудования теперь могут претендовать все семьи, воспитывающие детей (в прежней редакции постановления на помощь могли рассчитывать только льготные категории семей), а также семьи неработающих пенсионеров и инвалидов, одиноко проживающие неработающие пенсионеры и инвалиды. Также увеличен порог среднедушевого дохода, при котором граждане имеют право на получение помощи, — ниже 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в регионе на душу населения.

"Не все жители нашего региона могут изыскать необходимую сумму для того, чтобы произвести замену неисправного газового оборудования самостоятельно. Поэтому в областном бюджете мы предусмотрели средства для поддержки в этом вопросе малообеспеченных категорий граждан региона", — привели в пресс-службе слова Конькова.

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