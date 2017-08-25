Власти Удмуртии помогут бабушке мальчика, оставшегося сиротой в США

УФА, 25 авг — РИА Новости. Власти Удмуртии окажут всю необходимую помощь жительнице Сарапула, у которой в Америке внук остался сиротой, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики, добавив, что это касается и оформления документов и, при необходимости, передачи тела на родину.

По данным американского издания Los Angeles Times , 22 августа в Лос-Анджелесе полиция застрелила 48-летнего российского гражданина Константина Морозова. Он подозревался в похищении своего девятилетнего сына после убийства матери мальчика. В Генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско подтвердили, что ребенок и его погибшие родители являются гражданами России. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова отмечала, что бабушка мальчика хочет вернуть внука и тело дочери в Россию. По данным пресс-службы главы Удмуртии, уроженка республики Наталья Ившина была убита в Лос-Анджелесе 23 августа.

"Эта ужасная трагедия, я соболезную семье Ившиных из Сарапула. Мы связались с уполномоченным по правам ребенка РФ Анной Кузнецовой и договорились, что окажем необходимую помощь в оформлении документов, чтобы ребенок смог приехать к бабушке", — процитировал собеседник агентства слова врио главы Удмуртии Александра Бречалова.

По словам Бречалова, Удмуртия окажет всю необходимую помощь, в частности, речь идет о помощи в передаче тела на родину, если это будет необходимо, и улаживания вопроса опеки над оставшимся сиротой сыном Натальи. В пресс-службе отметили, что в настоящее время власти помогают бабушке мальчика оформлять визу и загранпаспорт.