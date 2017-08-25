В Липецкой области ввели более 572 тысяч кв метров жилья за 7 месяцев

ЛИПЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Более 572 тысяч квадратных метров жилья введено в Липецкой области за 7 месяцев 2017 года, что составляет 111% к уровню соответствующего периода прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"Наилучшие показатели по вводу нового жилья с начала года достигнуты в Липецке — 294 тысячи квадратных метров, или 129% к уровню прошлого года. В лидерах также — Липецкий район с 51,6 тысячи "квадратов", Усманский (41,1 тысячи квадратных метров), Грязинский (33,4 тысячи квадратных метров), Добровский (21,3 тысячи квадратных метров), Елецкий (16,1 тысячи квадратных метров), Лебедянский (15,6 тысячи квадратных метров) и Задонский (14,8 тысячи квадратных метров) районы", — рассказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что за семь месяцев текущего года 371 семья улучшила жилищные условия с государственной поддержкой в рамках областных жилищных подпрограмм, из них 174 человека получили социальную выплату на приобретение и строительство жилья, 197 семей — социальную выплату на погашение кредитов при рождении ребенка. На эти цели выделено 191,3 миллиона рублей, из них 170,5 миллионов рублей пришлось на областной бюджет, еще 20,8 миллиона рублей — на федеральный бюджет.

"Сегодня успех в жилищном строительстве, и в капитальном строительстве в целом — это фиксация успешного развития региона, когда работает слаженный механизм взаимодействия всех составляющих этого успеха: человеческого капитала, интеллектуального потенциала, научной и учебной базы, кадрового состава, строительной индустрии, инфраструктурных, сетевых, транспортных решений", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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