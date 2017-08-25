На НТВ удовлетворены приговором дебоширу, ударившему корреспондента

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. На НТВ удовлетворены приговором Мирового суда Москвы, отправившего на исправительные работы дебошира, ударившего журналиста телеканала в прямом эфире.

Александр Орлов, ударивший корреспондента Никиту Развозжаева во время прямого включения из Парка Горького в День ВДВ, получил наказание в виде шести месяцев исправительных работ.

"Мы удовлетворены приговором суда, считаем его справедливым и обоснованным. Надеемся, от рук господина Орлова больше не пострадает ни один журналист", — сказал РИА Новости представитель НТВ.

Перед заседанием Орлов направил извинения телеграммой и попросил заключить мировую. В суде он подошел к Развозжавеву и публично извинился.

Инцидент произошел в День ВДВ, 2 августа, во время прямого включения программы "Чрезвычайное происшествие" из Парка Горького. Позже выяснилось, что Орлов никакого отношения к ВДВ не имеет.