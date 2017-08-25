Две дороги построят за счет изменения границ Прибайкальского парка

ИРКУТСК, 25 авг – РИА Новости. Изменение границ Прибайкальского национального парка позволит построить в Иркутской области сразу две дороги — на острове Ольхон и на побережье Байкала, сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Обустройство острова Ольхон, включая строительство дороги протяженностью более 35 километров, активизировалось после "прямой линии" с Владимиром Путиным. Жители поселка Хужир пожаловались президенту на бездействие региональных властей в решении проблемы с дорогой. В настоящий момент власти Иркутской области рассчитали затраты на ее реконструкцию, но работы можно будет начать только после внесения изменений в постановление правительства от 13 февраля 1986 года "О создании Прибайкальского национального парка в Иркутской области". Дорога к поселку Онгурен на побережье Байкала также не могла быть ранее включена в план реконструкции из-за ограничений природоохранного законодательства.

"Уточнение границ Прибайкальского нацпарка позволит региональным ведомствам выполнить поручение президента России и начать ремонт двух дорог: регионального значения от паромной переправы до поселка Харанцы на Ольхоне, а также местного значения от деревни Курма до села Онгурен", — сообщает пресс-служба природоохранного ведомства, добавляя, что речь об этом шла на встрече с представителями правительства региона.

В сообщении отмечается, что изменение границ нацпарка не предусматривает разработки карьеров на острове Ольхон и в районе Малого Моря. Обязательными условиями корректировки границ Прибайкальского национального парка является также сохранение его площади. Предполагается, что вместо исключенных территорий в природоохранную зону войдет часть участков лесного фонда и острова Малого Моря, которые страдают сегодня от большой антропогенной нагрузки.