Донской вилами почистил берега реки Нерль

Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской во время акции по очистке территории возле белокаменной церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли

Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской во время акции по очистке территории возле белокаменной церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли

ВЛАДИМИР, 25 авг — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской принял участие в акции по очистке территории возле белокаменной церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает корреспондент РИА Новости, принимающий участие в акции, уборка водных объектов и их берегов от мусора является одним из ключевых мероприятий Года экологии-2017.

По словам Донского, в прошлом году в акции по очистке рек и водоемов во всех регионах России приняли участие миллион человек. "Рассчитываю, что в текущем году число участников превысит два миллиона", — сказал Донской.

Помимо главы Минприроды в уборке берегов Нерли также приняли участие губернатор Владимирской области Светлана Орлова, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и представители города Владимира.

Проблема загрязнения рек находится под пристальным вниманием властей. Премьер-министр Дмитрий Медведев в начале августа провел совещание о предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги, поскольку в ее бассейне сложилась самая напряженная в РФ экологическая ситуация – на эту реку приходится около трети грязных сточных вод в стране.