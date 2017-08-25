Донской вилами почистил берега реки Нерль

ВЛАДИМИР, 25 авг — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской принял участие в акции по очистке территории возле белокаменной церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
По словам Донского, в прошлом году в акции по очистке рек и водоемов во всех регионах России приняли участие миллион человек. "Рассчитываю, что в текущем году число участников превысит два миллиона", — сказал Донской.
Помимо главы Минприроды в уборке берегов Нерли также приняли участие губернатор Владимирской области Светлана Орлова, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и представители города Владимира.
Проблема загрязнения рек находится под пристальным вниманием властей. Премьер-министр Дмитрий Медведев в начале августа провел совещание о предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги, поскольку в ее бассейне сложилась самая напряженная в РФ экологическая ситуация – на эту реку приходится около трети грязных сточных вод в стране.