Путин поздравил жителей Черемхово с юбилеем города

3 августа 2017. Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром города Черемхово (Иркутская область) Вадимом Семеновым во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедника. Архивное фото

3 августа 2017. Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром города Черемхово (Иркутская область) Вадимом Семеновым во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедника. Архивное фото

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей города Черемхово Иркутской области и его мэра Вадима Семенова со 100-летием, отметив, что город сыграл значимую роль в освоении Сибири и внес вклад в укрепление российской угольной промышленности, сообщается на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что копия поздравительной телеграммы от президента РФ появилась в соцсетях за несколько дней до праздника. В свою очередь мэр Черемхово заявлял, что расстроен из-за утечки в сеть поздравления президента РФ со 100-летним юбилеем города и Днем шахтера, однако служебная проверка проводиться не будет.

"Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием Черемхово. Ваш город сыграл значимую роль в истории освоения Сибири, внес свой вклад в укрепление отечественной угольной промышленности. В летописи Черемхово – немало ярких страниц, связанных с трудовыми свершениями ваших земляков, их ратным мужеством. Важно, что сегодня жители Черемхово чтят эти богатые традиции, гордятся именами выдающихся горожан, вместе многое делают для развития родного края и всей России", — говорится в телеграмме.

Президент пожелал жителям здоровья, благополучия и успехов.