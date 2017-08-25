В Казани не стали заводить дело после фотосессии модели в неглиже в храме

КАЗАНЬ, 25 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Следствие не нашло состава преступления в действиях сотрудников свадебного журнала "Совет и любовь", разместившего сделанные в недействующем храме фотографии модели в белье и прозрачном платье, в возбуждении дела отказано, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по Татарстану Андрей Шептицкий.

В конце июля следственное управление СК по Татарстану в ходе мониторинга средств массовой информации выявило в онлайн-версии журнала "Совет и любовь" фотосессию с участием 23-летней модели, где та в прозрачном платье и нижнем белье позирует в храме в селе Гари Елабужского района республики. Как отмечало следственное управление, в действиях авторов фотосессии могут усматриваться признаки нарушения права на свободу совести и вероисповеданий. Была начата доследственная проверка

"В настоящее время проверка закончена. В возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления", — сказал Шептицкий.

Собеседник агентства уточнил, что проведенная комплексная экспертиза не выявила в действиях журнала умысла на оскорбление чувств верующих.

Ранее главный редактор журнала "Совет и любовь" также сообщила РИА Новости, что сотрудники издания не имели умысла оскорбить религиозные чувства верующих, и принесла извинения всем, кого задела данная публикация. По ее словам, выбор места для фотосессии произошел достаточно спонтанно, а частично разрушенное здание церкви в селе Гари не производило впечатление действующего храма.