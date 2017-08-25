В Ингушетии до конца года построят 13 образовательных учреждений

МАГАС, 25 авг — РИА Новости, Адам Буражев. Власти Ингушетии планируют до начала 2018 года ввести в эксплуатацию 13 школ и детских садов, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров на традиционной августовской педагогической конференции в Назрани.

"Сегодня система образования Ингушетии состоит из 208 учреждений в четырех районах, пяти городах и 36 сельских поселениях. Только к первому сентября будут введены в строй три новых учебных учреждения, еще пять школ и пять детских садов откроют до конца 2017 года в разных районах республики. Но вместе с тем должно расти качество образования и уровень знаний учащихся", — сказал он.

Евкуров заметил, что нужно также повышать и планку общего уровня преподавания в местных школах. В вопросах образования, по его словам, школа должна идти рука об руку с семьей, всегда находить у нее понимание и поддержку, и многое здесь зависит от родительских комитетов.

"Будущее детей во многом зависит от того, как устраивается система отношений школы и общества, насколько современным мы сможем сделать общее образование и сумеем совместить изучение наук с формированием основ гражданского, патриотического становления школьников, их духовно-нравственного воспитания", — сказал глава республики.

Он выразил уверенность в том, что у педагогического сообщества, органов власти всех уровней получится решить главную задачу — "сделать так, чтобы все ребятишки с удовольствием шли в школу".

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