Правительство разрешило 19 вузам самим присуждать ученые степени

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому 19 вузов и четыре научные организации наделяются правом с 1 сентября самостоятельно присуждать ученые степени, соответствующий документ опубликован на сайте правительства в пятницу.

Согласно пояснительной справке к документу, федеральный закон от 23 мая 2016 года наделил правом самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, несколько других образовательных организаций высшего образования и научных организаций, удовлетворяющих определенным требованиям.

"Подписанным распоряжением утвержден перечень, в который включены четыре научные организации и 19 вузов. В том числе 11 вузов, в отношении которых установлена категория "национальный исследовательский университет", три вуза, в отношении которых установлена категория "федеральный университет", четыре вуза, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты", — говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, в перечень включены, в частности, Объединенный институт ядерных исследований, Физико-технический институт имени Иоффе Российской академии наук; среди вузов — Казанский (Приволжский) федеральный университет, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Российский университет дружбы народов, Южный федеральный университет.

Отмечается, что право самостоятельно присуждать ученые степени эти организации получают с 1 сентября. Подчеркивается, что "принятое решение направлено на реализацию механизма предоставления образовательным организациям высшего образования и научным организациям права самостоятельно присуждать ученые степени".