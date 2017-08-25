"Пусть сидит дома и стирает портки": о чем говорят в мужских пабликах

Москва, 25 авг — РИА Новости, Ануш Долуханян. "Девяносто процентов билетов на концерт Стаса Михайлова покупаются за счет алиментов" — это один из заголовков в популярном мужском сообществе "ВКонтакте", в котором обсуждают брак, девушек и отношения. Участники групп считают, что женщины должны не "сидеть на шее", а "убираться и варить борщ".

Подобные сообщества в различных соцсетях появились в противовес феминистским, и с каждым днем число их подписчиков растет. Корреспондент РИА Новости обсудила с мужчинами их взгляды и узнала, где, по их мнению, женщине место.

Люди в этих группах достаточно резко высказываются о женщинах: в комментариях разворачиваются споры, в которых участвуют представители обоих полов. Посты в сообществах призывают "не бояться быть наглее и требовательнее к женщине", а свадьба, к примеру, расценивается как "спектакль для родственников".

Автор одного из постов в паблике пишет о том, что он не будет уступать женщинам место в метро, потому что он им ничем не обязан. "Они не хотят поддерживать меня в трудную минуту и предпочитают уходить к тому, у кого сейчас все хорошо. Они злы, бессердечны, эгоистичны, гедонистичны и глупы. Раз уж отношения сегодня рыночные, то надо идти до конца, иначе это лицемерие", — подчеркивает мужчина.

Мужчины составляют памятки поведения, в которых аргументируют свою позицию: "На нее надо тратить свое время, а нет ничего дороже времени, которого вечно не хватает. Денег, кстати, тоже не хватает. Ты любил ее, а она тебя бросила. Горе буквально разрывает тебя. Тебе нужен постоянный стресс из-за всяких пустяков? И мне нет".

Посчитать все сообщества сложно. Количество подписчиков в них варьируется от пяти до 140 тысяч. Часть групп закрыты, женщинам вход запрещен. Часть открыта специально, чтобы спровоцировать дискуссию.

Один из участников этих обсуждений Влад считает, что женщины "обнаглели" и что к ним нужно относиться как к мужчинам, а не боготворить, а также не давать им никаких привилегий: "Деньги на них не спускать. В совместном быту девушка должна работать, должен быть семейный капитал, который делится по-честному: если в месяц я потрачу 1400 рублей ей на одежду, то мне полагается те же 1400 рублей на себя".

Молодой человек по имени Сергей написал, что "девяносто процентов сегодняшних девушек противны до ужаса". "Я люблю женщину 16-17-го веков, которая не качает права, не кричит с пеной у рта феминистские лозунги, не продается за деньги, не делает операции, чтобы "улучшить" свою красоту. Они деградировали. Глупо давать девушкам право работать, если они все равно садятся на шею мужчин. Идеальная сидит дома, варит борщ, ухаживает за детьми и стирает твои портки", — уверен Сергей.

Семейный психолог Дарья Грошева рассказывает, что за последние 100 лет в мире действительно произошли радикальные изменения — феминизм, а также резкое развитие прогресса. Раньше взаимоотношения между полами были четкими и прозрачными: мужчина в семье был главой и добытчиком, а женщина — хранительницей очага. Сейчас роли поменялись.

"Грубо говоря, для выживания партнеры друг другу не особенно нужны. Мужчина осваивает не только роль добытчика, но может не только о себе позаботиться, но и даже растить детей. Женщина вполне способна обеспечить себя полностью. Вместе с привычными ролевыми моделями пропал привычный уклад, появилась свобода выбора действий, появилась тревога. Реакция на эту тревогу может быть разной", — объясняет Грошева.

Внутри групп в соцсетях существуют разные мужские движения. Есть те, кто считает необходимым свести присутствие женщины в жизни мужчины к минимуму — это общество MGTOW ("Мужчины, идущие своим путем". — Прим. ред.). Есть сторонники традиционных патриархальных отношений, которые пытаются найти правильный подход к наименее испорченным, на их взгляд, женщинам. Есть группы, к примеру "Мужское государство", которые связывают правильное мужское отношение к себе с положением и ролью мужчин в стране и с политической ситуацией.

Так, один из самых частых комментаторов под ником Михаил Васильевич объясняет, что "ценность мужчин на всех уровнях занижена: на законодательном, правоприменительном в судах, в общественных отношениях, в личных отношениях многие мужчины ведут себя заискивающе из-за женского воспитания".

Те, кто придерживаются такого же мнения, говорят, что считать такую дискриминацию нормой подло, потому что мужчина должен жить своими интересами и своей выгодой.

По словам психотерапевта Дарьи Грошевой, объединение в группы, в которых транслируются подобные идеи, — это своеобразная реакция на нарастающую тревогу и желание обрести союзников. Она отмечает, что к таким проявлениям стоит отнестись как к следствию процессов глобальной перестройки общества.

Подобные сообщества есть не только в России, но и в странах Европы и США. Они развиваются и расширяются. По мнению психолога, эти паблики нужны в современном обществе в противовес феминистским, но на традиционный уклад жизни они вряд ли смогут повлиять.