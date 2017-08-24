Путин поручил реализовать пилотный проект по уходу за пожилыми и инвалидами

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству обеспечить реализацию пилотного проекта системы по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами, следует из опубликованного в четверг списка поручений по итогам встречи главы государства с представителями социально ориентированных, благотворительных организаций и волонтерского движения.

Согласно перечню поручений, российскому правительству совместно с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" поручено обеспечить реализацию пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в отдельных регионах, предусмотрев на эти цели средства в федеральном бюджете на 2018-2020 годы. Соответствующий доклад необходимо представить до 30 октября 2017 года.

Кроме того, правительство РФ до 30 ноября должно разработать механизм ежегодной актуализации классификации технических средств реабилитации в рамках соответствующего федерального перечня.

Также кабмину поручено представить предложения о мерах государственной поддержки содействия занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и разработать комплекс мер по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Система должна включит сбалансированные соцобслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода.

Помимо этого, президент поручил включить в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, вспомогательное средство коммуникации "Брайлевский дисплей" и программное обеспечение экранного доступа для слепоглухих, а также увеличить количество часов на предоставление услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для слепоглухих. Доклад о разработке соответствующих изменений в нормативные правовые акты должен состояться до 30 октября 2017 года.