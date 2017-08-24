Сбой на Нижне-Бурейской ГЭС опасности затопления не представляет

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Технологический сбой, произошедший на Нижне-Бурейской гидроэлектростанции в Амурской области, не представляет опасности затопления, на место происшествия выехала группа для оценки повреждений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

"МЧС России просит жителей Амурской области не поддаваться панике. Технологический сбой на Нижне-Бурейской ГЭС, произошедший 24 августа, опасности затопления не представляет. Все органы власти и оперативные службы региона владеют информацией о происшествии", — говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что жителям населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки, необходимо следовать только официальным рекомендациям и не реагировать на провокационные слухи.

Нижне-Бурейскую ГЭС "Русгидро" ввело в эксплуатацию в присутствии президента РФ Владимира Путина 3 августа. ГЭС строится с 2010 года на реке Бурея в Амурской области. Является контррегулятором Бурейской ГЭС — второй станции Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции — 320 МВт (четыре гидроагрегата, из которых запущены три), среднегодовая выработка — 1,65 миллиарда кВт.ч. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов воды с Бурейской ГЭС.