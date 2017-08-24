Мэрия Москвы отказала в проведении акции по градостроительной политике

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении акции 3 сентября на тему градостроительной политики в городе, поскольку в этот день отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности в четверг.

"Отказали. Уведомление об отказе организаторам уже направлено. Отказано по причине того, что в этот день отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом", — рассказала собеседница агентства.

Как сообщил РИА Новости один из организаторов акции сопредседатель московского отделения ПАРНАС Михаил Шнейдер, столичные власти ссылаются на то, что участники помешают движению транспорта и пешеходов в Москве, а также на то, что 3 сентября является Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

По словам Шнейдера, организаторы с этим аргументами не согласны, и один из заявителей акции правозащитник Лев Пономарев подготовил обращение к московскому омбудсмену Татьяне Потяевой, в котором изложена позиция оргкомитета. Вместе с тем, отметил собеседник агентства, организаторы готовы провести акцию на день раньше.

"Все согласились с тем, что, если будет отказ, тогда соглашаться на 2 сентября, субботу. Этот шаг мы и сделаем – завтра мы свое предложение перенести дату с третьего на 2 сентября отвезем", — сообщил он.