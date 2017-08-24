"Озелененный" скотчем сад исключили из конкурса в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Сад на улице Ткачей в Петербурге, где коммунальщики примотали скотчем зеленые ветки к засохшим деревьям, исключен из номинантов конкурса "Уютный сад", сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Ранее сообщалось, что активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обнаружили приклеенные скотчем к засохшим деревьям зеленые ветки в саду Ткачей в Петербурге. Согласно сообщению пресс-службы ОНФ, работники коммунальных служб приклеили к сухостоям новые ветки для "имитации результата" на городском конкурсе "Уютный сад".

"Несмотря на то, что работниками СПП "Невское" в саду была проведена большая работа — отремонтированы дорожки площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров, восстановлены свыше 2 тысяч квадратных метров газонов, приведены в порядок садовые диваны и цветники, — один неправильный шаг лишил предприятие возможности быть представленным в творческом состязании", — сказано в сообщении комитета.

По условиям конкурса "Уютный сад", материальное вознаграждение за победу не предусмотрено — предприятия участвуют в состязании для того, чтобы получить признание профессионалов и жителей города. Никакие дополнительные средства на объекты "Уютного сада" не выделяются, все работы проводятся в рамках текущего содержания садов и парков.