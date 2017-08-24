В Липецкой области пройдет выставка творческих работ молодежи

ЛИПЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Экспозиция творческих работ молодежи, составленная по итогам межрегионального молодежного пленэра "Горизонты-V", откроется 25 августа в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"В пленэре, который проходил с 14 по 24 августа, приняли участие 15 молодых художников в возрасте до 35 лет из Липецкой, Смоленской, Белгородской, Владимирской, Рязанской, Московской и Воронежской областей. Творческой площадкой для них стали Задонский и Елецкий районы со своим богатым духовно-историческим наследием. Среди участников: члены Союза художников России, а также студенты и выпускники ведущих художественных вузов страны", — рассказал сотрудник пресс-службы.

На выставке будут представлены около 120 лучших работ двух этапов пленэра в жанрах пейзажа, натюрморта и портрета. Выставка продлится до 10 сентября 2017 года.

"Липецкий пленэр помогает укреплению и развитию дружеских, культурных и творческих связей между регионами Центрального федерального округа. Его участники своим мастерством создают галерею произведений искусства о липецкой земле", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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