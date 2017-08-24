"Макдоналдс" сократит применение антибиотиков в мясе кур

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Компания "Макдоналдс" с 2018 года начнет сокращать использование антибиотиков в продуктах из курицы, чтобы медики могли эффективнее бороться с "супербактериями", устойчивыми ко всем видам антибиотиков, передает агентство Франс Пресс.
Решение компании относится к антибиотикам, которые также используются в лечении людей и называются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайно важными антимикробными веществами высшего приоритета (HPCIA). Ученые давно отмечали, что существует связь между использованием антибиотиков для животных и сокращением эффективности этих лекарств при лечении людей, отмечает агентство.
"Начиная с 2018 года мы начнем осуществление новой политики по антибиотикам в курах-бройлерах по всему миру", — заявляет компания.
Ранее сообщалось, что в прошлом году органы здравоохранения США выявили в стране первый случай инфекции, не поддающейся лечению ни одним из известных антибиотиков, — "супербактерию". Согласно докладу, опубликованному в журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy, обнаруженная "супербактерия" сама является зараженной плазмидом – крохотным фрагментом ДНК, который передает гену под названием mcr-1 невосприимчивость к антибиотикам, в частности к колистину.
Агентство отмечает, что согласно оценкам, "супербактерии" в течение нескольких десятилетий могут стать более опасными, чем раковые заболевания.