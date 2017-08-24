Эксперты попросили Минобрнауки привлечь учителей к экспертизе учебников

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Профессиональное сообщество просит министерство образования и науки РФ привлечь ассоциации учителей-предметников к общественной экспертизе школьных учебников, информирует пресс-служба Российской академии образования (РАО).

Ранее в Москве состоялся съезд представителей предметных ассоциаций учителей и преподавателей учебных предметов. В работе съезда приняли участие более 400 человек из 37 субъектов РФ.

"Съезд постановил ходатайствовать перед министерством образования и науки РФ о привлечении общественно-профессиональных ассоциаций учителей-предметников к общественной экспертизе учебников, учебно-методических комплектов, пособий, ресурсов (в том числе электронных), используемых в образовательном процессе", — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает пресс-служба РАО, участники съезда сошлись во мнении о необходимости создания общероссийских ассоциаций учителей физики и астрономии, основ безопасности жизнедеятельности, биологии, в том числе для дальнейшего развития этих институтов с целью совершенствования содержания учебных предметов и повышения качества обучения.

Сообщается также, что съезд попросил регионы РФ поддерживать инициативу создания и организации деятельности общественно-профессиональных объединений учителей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки представить предложения по повышению качества экспертизы учебников для общеобразовательных школ. Как заявляла глава ведомства Ольга Васильева, схема, по которой будет осуществляться экспертиза учебников, определится к 1 сентября.