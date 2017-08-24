На Тверской ко Дню города установят макеты Бульварного и Садового колец

МОСКВА, 24 авг — РИА Недвижимость. Макеты кольцевых магистралей Москвы – Бульварного, Садового и Третьего транспортного кольца – установят на Тверской улице ко Дню города, рассказал РИА Недвижимость в четверг руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он уточнил, что макеты появятся в тематической зоне "Москва строит", которая займет 3,2 тысячи квадратных метров от Малого Гнездниковского до Вознесенского переулка в дни празднования 870-летия столицы – 9 и 10 сентября.

"Арт-объекты в виде транспортных колец станут связующим звеном этой зоны, где будут установлены самые знаменитые архитектурные объекты Москвы, например, семь сталинских высоток, дом Мельникова, Шуховская башня, "Москва-Сити", особняк Рябушинского, фабрика "Красный Октябрь", Ярославский и Рижский вокзалы", – пояснил Немерюк.

Через всю зону "Москва строит" проложат специальное покрытие, повторяющее по силуэту Москву-реку, а на макетах кольцевых магистралей разместятся модели общественного транспорта длиною 1,5-2 метра, сообщил глава департамента.

"Центральным элементом композиции станет зеленая зона с декоративным прудиком внутри миниатюрного Бульварного кольца, символизирующая многочисленные парки столицы", – отметил Немерюк.

При этом часть арт-объектов получат дополнительные интерактивные функции. Например, Крымский мост выполнят в виде канатного парка с переправами и препятствиями. Интерактивным будет и макет памятника советского авангарда Бахметьевского гаража — открывая разные ворота арт-объекта, москвичи и гости столицы смогут увидеть историческую хронику и фотографии Москвы начала XX века, рассказал руководитель ведомства.

А для юных посетителей тематической зоны "Москва строит" на Тверской создадут специальную детскую строительную площадку, где можно будет заняться возведением зданий из легких блоков. Также там будут работать детские кинетические подъемные краны и гидравлические экскаваторы, добавил Немерюк.