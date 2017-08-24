В Норильске прошел третий за лето снегопад

КРАСНОЯРСК, 24 авг — РИА Новости. Снег шел утром в четверг в заполярном Норильске Красноярского края, сообщают местные жители в социальных сетях и выкладывают фото.

"Чучуть снега (орфография и пунктуация сохранены – ред.)", — подписал снимок один из горожан на странице ВКонтакте.

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Норильчане поясняют, что снег шел рано утром и практически сразу же таял.

По данным синоптиков, размещенным на сайте города, в настоящее время температура воздуха в Норильске плюс 4 градуса. В пятницу временами небольшой дождь, ветер северный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 4, днем воздух прогреется до 9 градусов тепла.

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Это не первый снег за лето в Норильске. Ранее сообщалось о снегопаде в начале июня и июля. Тогда синоптики уточнили, что осадки в виде снега и снега с дождем в это время года в Норильске — нормальное явление, такое случается несколько раз за лето.